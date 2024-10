Caminhonete capota na rodovia Transamazônica (BR-230), sentido Jacareacanga | PA

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 10h, na estrada do Km-30, próximo à Caima, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga.

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 10h, na estrada do Km-30 da rodovia Transamazônica (BR-230), próximo à Caima, em Itaituba, sentido Jacareacanga.

Segundo informações o motorista da caminhonete teria perdido o controle e veio a capotar, um dos ocupantes ficou ferido, e os outros dois passageiros passam bem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro no local.

