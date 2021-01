Jovem que desapareceu no bairro Amparo entrou em carro preto voluntariamente, diz polícia

Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez em um bar no bairro Amparo no domingo (3) — Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança que mostram o momento exato em que jovem foi visto pela última vez, na companhia de três homens.

A Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, continua as investigações para localizar um jovem que desapareceu no bairro Amparo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi vista pela última vez, na companhia de três homens. Elieldo Castro Rêgo está desaparecido desde o domingo (3).

As imagens das câmeras de segurança foram exibidas no Jornal Tapajós 1ª edição de quinta-feira (7). É possível perceber que um carro preto está parado. Minutos depois, a vítima aparece entrando no veículo de forma voluntária, acompanhada por três homens.

Por: G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...