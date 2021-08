“PROJETO CATARATA VOLTA ATENDER A REGIÃO EM NOVO PROGRESSO”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Um outro tipo bem comum é a TRAUMÁTICA, mais comum em jovens e pode ser causada por um trauma penetrante, contuso, radiação ou descarga elétrica. Em muitos casos, também reversível. A catarata é responsável por 48% dos casos de cegueira reversível no Brasil e 51% no mundo. É fundamental que a população tenha consciência da gravidade e busque ajuda médica.

CATARATA A Catarata é uma opacidade parcial ou total do cristalino, que é a lente natural do olho, localizada atrás da pupila, ela colabora na convergência dos raios luminosos para a formação da imagem na retina.

You May Also Like