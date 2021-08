Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto – Cacique do Amazonas é preso por estupro de vulnerável em Mato Grosso

Um cacique foi preso pelo crime de estupro de vulnerável por policiais da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda (521 e 499 km a oeste de Cuiabá), nesta sexta-feira (6).

Os policiais realizavam diligências nas proximidades da Serra da Borda, sentido Conquista do Oeste, na região em que ocorre a prática de garimpo ilegal, quando realizaram a abordagem de um veículo Toyota Hilux, que retornava da área rural.

Durante as checagens no sistema, foi constato que um dos ocupantes do veículo estava com o mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pelo crime de estupro de vulnerável.

O suspeito é indígena, cacique geral de aldeias, localizadas no município de Manicoré, estado do Amazonas.

Diante dos fatos, o preso foi encaminhado à Delegacia de Pontes e Lacerda para as providências de praxe, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

09 Ago 2021 – 15:40

Da Redação – Olhar Direto por Fabiana Mendes

