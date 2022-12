Justiça do Trabalho em Santarém determina imediato pagamento dos trabalhadores do HRBA

1.500 trabalhadores que ainda estão sem receber seus salários referentes ao mês de novembro de 2022 — Foto: Divulgação

Decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (23), pela juíza Milena Abreu Soares.

A Justiça do Trabalho em Santarém, oeste do Pará, determinou na tarde desta sexta-feira (23) a liberação dos recursos solicitados pela Pró-Saúde para que fosse providenciado o imediato pagamento aos mais de 1.500 trabalhadores que ainda estão sem receber seus salários referentes ao mês de novembro de 2022, bem como os valores referentes à primeira parcela do 13º salário de 2022.

A decisão é da juíza substituta Milena Abreu Soares em Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Pará em face da Pró-Saúde. O Estado pedia autorização para depósito judicial de créditos da ré (Pró-Saúde) vinculados ao Contrato de Gestão nº 023/2014/SESPA a fim de que a Organização Social quite valores de passivos trabalhistas de seus empregados celetistas e de seus prestadores de serviço, inclusive terceirizados.

Para a magistrada, “considerando que os valores devidos aos profissionais tratam-se de salários e remuneração referentes à prestação de serviços e atenta ao caráter alimentar e urgente que a própria Constituição Federal outorga a tais créditos (art. 100, §1º, CF/88), deve o judiciário sopesar os direitos em conflito na situação específica e proporcionar provimento jurisdicional célere e eficiente (art. 5º, LXXVIII, CF/88), missão precípua do Poder Judiciário”.

A juíza determinou o repasse imediato do valor de R$ 8.571,696,99 para pagamento das verbas trabalhistas pendentes, com a determinação de que a Pró-Saúde comprove o efetivo pagamento dos salários de novembro/2022 e primeira parcela do 13º salário de seus empregados celetistas e dos prestadores de serviço nos termos determinados no prazo impreterível de 48h a partir do recebimento do valor na conta indicada, sob pena de multa no valor de R$ 1 milhão.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde Pública (Sespa) informou quanto ao repasse de recursos do Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém), que “já depositou em juízo o valor correspondente ao recurso estadual”.

HRBA divulgou nota

COMUNICADO AOS FUNCIONÁRIOS DOS HRBA – 23/12/22

A Justiça do Trabalho acatou o pedido de reconsideração ingressado pela Pró-Saúde e liberou o repasse de recursos, que estavam depositados em juízo, necessários para efetuar o pagamento dos funcionários que atuaram no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém.

Com a decisão, a Pró-Saúde realizará, no próximo expediente bancário, o pagamento do salário de novembro, assim como a primeira parcela do 13º salário para todos os funcionários da instituição que atuaram no HRBA.

A partir da decisão proferida na tarde desta sexta-feira, dia 23/12/22, a Pró-Saúde reitera seu compromisso em honrar com todos os direitos trabalhistas de seus funcionários, reafirmado desde o fim do contrato de gestão do hospital.

Assim, o empenho da Pró-Saúde em garantir que seus colaboradores recebessem seus direitos ainda neste ano será cumprido.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA – PRÓ-SAÚDE

