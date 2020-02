Justiça prorroga apoio da Força Nacional no Pará por 360 dias

Prazo de permanência da Força Nacional pode ser prorrogado novamente (Foto:Fernando Araújo / Arquivo Agência Pará)

Novo período da prorrogação compreende de 5 de março de 2020 a 27 de fevereiro de 2021

Em Portaria publicada na edição desta quinta-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU) , o Ministério da Justiça prorroga por 360 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Ministério de Minas e Energia, no Estado do Pará.

O objetivo do apoio da Força Nacional na região é “garantir a incolumidade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública nos locais em que se desenvolvem os trabalhos de desmontagem das estruturas dos canteiros de obras, a recuperação de áreas degradadas, os serviços e demais atividades atinentes ao Ministério de Minas e Energia, em caráter episódico e planejado”

O período da prorrogação compreende de 5 de março de 2020 a 27 de fevereiro de 2021. Esse prazo também pode ser prorrogado, se houver necessidade e solicitação pelo órgão apoiado.

Brasília

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou tamém o emprego da Força Nacional por mais 180 dias em apoio ao Departamento Penitenciário Nacional, na Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal. A Portaria que estende o prazo do apoio, pelo período de 9 de março a 4 de setembro de 2020, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 27. Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário e se houver solicitação.

Por:Agência Estado

