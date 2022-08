Dia nacional da Saúde: Cuidados simples são essenciais para uma vida mais saudável

Hospital Regional do Sudeste, em Marabá, incentiva a adoção de bons hábitos para prevenir doenças que podem levar à morte (Foto:Reprodução Internet)

Cuidar da saúde aumenta a qualidade de vida. Com base nesta constatação, o Hospital Regional do Sudeste do Pará “Dr. Geraldo Veloso” (HRSP), em Marabá, destaca atitudes simples, mas muito importantes, para prevenir e tratar doenças antes do agravamento.

Na próxima sexta-feira (5) será celebrado o Dia Nacional da Saúde – instituído em homenagem ao sanitarista Oswaldo Cruz, incentivador da vacinação como estratégia de saúde pública, nascido em 05 de agosto de 1872.

O médico cardiologista Alexandre Rocha, diretor Técnico do HRSP, alerta que o estilo de vida adotado impacta diretamente na saúde. Doenças decorrentes de maus hábitos, como a obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer, figuram entre as principais causas de morte no planeta.

“Praticar atividade física regularmente, manter o peso, seguir uma dieta balanceada, ter uma boa noite de sono e não fumar, contribuem muito para se ter uma vida mais saudável”, ressalta o especialista.

O profissional, que atua na unidade gerenciada pela Pró-Saúde, ressalta que uma parcela da população cuida da saúde apenas quando o corpo está doente, esquecendo que para viver com mais qualidade, é preciso entender que o cuidado com o corpo e a mente deve ser diário e contínuo.

“É fundamental que as pessoas saibam que a prevenção, aliada há um estilo de vida saudável, salvam muitas vidas. É importante também que todos, sempre que possível, façam um check-up anual, com o seu médico de confiança”, complementa Alexandre.

*Seis orientações para uma vida mais saudável:*

*Dormir bem*: O ideal é dormir entre sete e oito horas de forma consistente. Evitar equipamentos eletrônicos uma hora antes de dormir, pois a luz emitida pelos aparelhos interfere na qualidade do sono.

*Praticar exercícios*: A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos de algum tipo de atividade física leve ou moderada por semana. Manter-se ativo ainda traz benefícios na melhoria da disposição, humor, perda de peso e saúde cardiovascular.

*Alimentar-se corretamente*: A adoção de uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes é fundamental para manutenção da saúde. Evitar o consumo excessivo de gorduras ruins, frituras, sal e açúcar.

*Parar de fumar*: 80% dos cânceres de pulmão ocorrem em fumantes. O tabagismo está associado a uma série de outros problemas, como o aumento da pressão arterial, obstrução das artérias, enfraquecimento dos ossos e do sistema imunológico.

*Socializar*: Uma rede social ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, combate a depressão e aumenta a estimulação intelectual. Sempre que possível, sair com os amigos e família, viajar, ter contato com a natureza e animais – práticas que ajudam as pessoas a se sentirem melhor.

*Beber água*: Especialistas recomendam a ingestão de, no mínimo, dois litros de água diariamente. Um corpo bem hidratado ajuda no melhor funcionamento do organismo, evitando, por exemplo, doenças renais.

05/08/2022

