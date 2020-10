Live comemora 70 anos do Rei do Carimbó

Projeto irá salvaguardar todo o acervo musical de Pinduca

Prestes a completar 70 anos de carreira, o cantor e compositor Pinduca decidiu inovar e mergulhar nas alternativas tecnológicas para disponibilizar à seus fãs o acervo musical, contido nos seus primeiros 19 discos, gravados originalmente em vinil, em 1973.

A empreitada de remasterizar as 239 músicas desses discos, e disponibilizá-las nas principais plataformas digitais, faz parte de um importante projeto de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Neste caso representado por esse valioso acervo musical raro, e que hoje estão disponíveis somente nesses vinis. Trata-se do projeto “Pinduca, o Rei do Carimbó do Brasil”.