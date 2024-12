Lívia Andrade exibe boa forma em banho de piscina

Lívia Andrade renova bronze e compartilha cliques na piscina | Foto: Reprodução/ Instagram

A apresentadora Lívia Andrade vem se destacando cada vez mais na televisão brasileira, ao integrar o quadro de artistas que fazem parte do Domingão do Huck. Além da TV aberta, ela também faz sucesso nas redes sociais ao compartilhar fotos e sua rotina.

Neste domingo (29), Lívia Andrade movimentou as redes sociais ao compartilhar fotos exibindo sua tarde de lazer e renovação do bronzeado. Com um biquíni azul, Lívia apareceu em registros próximos a uma piscina, esbanjando charme e boa forma.

Além dos cliques ao lado da piscina, outras imagens mostraram um cenário paradisíaco, com uma praia ao fundo. Em uma das fotos, a atriz aparece segurando uma taça de champanhe, transmitindo a leveza do momento de descanso.

“Bora bronzear”, escreveu Lívia na legenda das imagens publicadas em seu perfil oficial no Instagram, onde reúne milhões de seguidores.

Os fãs da apresentadora, que faz parte do elenco do Domingão com Huck, não pouparam elogios nos comentários.

“Mulher incrível, daquelas que você conhece e não esquece, seu brilho é contagiante e a sua beleza é indiscutível!”, destacou um admirador.

Outro seguidor brincou: “Eu com um corpo desse seria um nojo. Musa!”. Enquanto um terceiro declarou: “Isso não é uma mulher, é uma obra de arte”.

Lívia Andrade segue sendo uma referência de beleza e carisma, encantando o público com sua espontaneidade e presença nas redes sociais.

