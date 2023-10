Três pessoas morrem em acidente de trânsito, no Pará

Pelo menos duas pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado entre a Vila De Nova Olinda e a comunidade do Trevinho, no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O acidente ocorreu na noite de domingo (15) (Foto:Reprodução/Marquinho Assis)

Duas motos, com quatro ocupantes, se chocaram; uma quarta vítima está hospitalizada

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado entre a Vila De Nova Olinda e a comunidade do Trevinho, no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense.

Uma terceira morreu no hospital. E uma quarta vítima está hospitalizada. O acidente ocorreu na noite de domingo (15).

Segundo o portal B1 Bragança Notícias, em circunstâncias que agora vão ser investigadas pela Polícia Civil, duas motocicletas se chocaram. Em cada uma delas havia dois ocupantes. Dois homens morreram no local. Outras duas vítimas foram socorridas e levadas para receber atendimento médico, ambas em estado grave. As duas motocicletas ficaram destruídas.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram as vítimas ainda no local do acidente. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico de Castanhal. Em nota, e sem mencionar os nomes das vítimas, a Polícia Civil informou que duas pessoas morreram no local e uma no hospital. E que equipes da Delegacia de Augusto Corrêa trabalham na identificação dos demais envolvidos no acidente.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/15:41:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...