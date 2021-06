Mais de 38 mil latas e garrafas de cerveja são apreendidas pela Sefa, em Novo Progresso

Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Serra do Cachimbo, no município de Novo Progresso, oeste paraense, apreenderam uma carreta com 32.868 garrafas e 5.616 latas de cerveja no último domingo (27).

A carga, com 38.484 unidades de cerveja, viajava sem documentação fiscal.

O transportador do veículo, ao ser parado pela fiscalização, apresentou nota fiscal tendo como destinatário pessoa física, informando que a mercadoria seria para circulação interna no Mato Grosso, local de origem da carga.

“Desconsideradas as notas fiscais apresentadas porque eram inidôneas, informavam de maneira errada o destino da mercadoria, o produto e a quantidade transportada”, informou o coordenador da unidade fazendária, José Carlos da Silva.

A mercadoria, no valor total de R$ 103,239 mil, foi retida e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de R$ 55,749 mil, referente ao ICMS mais multa.

A unidade fazendária de Serra do Cachimbo tem posição estratégica por ser ponto de escoamento de grãos produzidos no Centro-Oeste do país.

O coordenador de mercadorias em trânsito de Belém, Volnandes Pereira, explicou que com a chegada do verão e das férias escolares, aumenta a circulação de mercadorias a serem consumidas durante o veraneio.

Por:RG 15 / O Impacto com Agência Pará

