Concurseiro da PM e o irmão são presos com drogas no Pará

Dupla de irmãos foi flagrada com 200 gramas de cocaína, balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro, em casa, no município de Parauapebas, no sudeste paraense. Foto:Reprodução/Ronaldo Modesto/Correio de Carajás

Passar em um concurso público e realizar o sonho de se tornar um policial militar está na lista de prioridades de muitos concurseiros. Para ser aprovado, não basta ter uma boa nota. Entre as etapas do concurso está a investigação criminal dos candidatos.

Um concurseiro, identificado como Wytalo Atos Nascimento Fontinele, de 23 anos, colocou um fim ao sonho de se tornar um agente de segurança pública. Ele e o irmão, Waity Nascimento Fontinele, de 29 anos, foram presos, na manhã desta segunda-feira (28), com 200 gramas de cocaína. O caso ocorreu em Parauapebas, no sudeste paraense.

Os irmãos foram presos após denúncias anônimas apontarem que os dois praticavam tráfico de drogas na região. A PM foi ao local e identificamos os dois em um corredor de quitinete. Na abordagem, eles permitiram a entrada e foi realizada a revista no domicilio. Além da droga, foram encontrados uma balança de precisão, aparelhos celulares e uma quantidade em dinheiro.

Wytalo estava disputando uma vaga no certame da PM e afirmou que tinha feito uma boa pontuação na prova. Os criminosos foram encaminhados para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O irmão de Wytalo afirmou que a droga pertencia a ele, isentando o irmão do crime.

Com informações do Correio de Carajás

