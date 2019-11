Mais denuncias chegam contra um influente político que assedia mulheres no hospital de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O fato tem depoimento coletado pela reportagem investigativa do Jornal Folha do Progresso, nos próximos dias estará concluso para devidas providencias junto ao Ministério Publico e Câmara Municipal e Policia.

Denuncia esta sendo investigada e envolve um político (influente) fazendo propostas de barganha de sexo por cargos no hospital municipal de Novo Progresso.(Foto:Arquivo) Na manhã desta quinta-feira dia (21), o Jornal Folha do Progresso foi informado de mais duas denuncias de mulheres assediadas no hospital municipal de Novo Progresso. Estamos completando e nove meses em investigação!

