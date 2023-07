Manoel Gomes surpreende com procedimento estético; veja o depois

Manoel Gomes, de ‘Caneta Azul’, faz harmonização facial; veja o depois. Foto: Reprodução

Cantor de ‘Caneta Azul’ adotou método que respeitasse a idade; confira!

O cantor Manoel Gomes de 55 anos, realizou procedimentos estéticos para mudar o visual. Nesta sexta-feira (28), o médico do influenciador expôs o resultado da intervenção no Instagram.

Através de uma publicação, foi revelado que Manoel fez preenchimento de olheiras, botox e colocou lentes de contato nos dentes. “Na medida certa, respeitando a idade e estrutura do paciente”, avaliou o profissional responsável.

Embora o preenchimento tenha sido discreto, a mudança nos dentes chamou muita atenção dos seguidores.

“Vocês são um anjo na vida dessas pessoas”, destacou uma seguidora. “O sorriso ficou perfeito, sem exageros! Parabéns, pelo belo trabalho!”, elogiou outra. “Ficou bom demaize”, disse um, fazendo referência ao bordão do maranhense.

Fonte: IG/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2023/05:25:27

