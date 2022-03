Marido morde companheira várias vezes no Pará

A vítima mostra uma mordida no braço; Rafael de Sousa Costa preso em flagrante (Foto:Reprodução / Site Debate Carajás)

Ele foi preso, após ser denunciado pela vítima na madrugada desta segunda-feira (28)

Rafael de Sousa Costa foi preso, na madrugada de segunda-feira (28), após ser denunciado pela companheira por lesão corporal. A mulher foi pessoalmente à Delegacia de Polícia Civil, em Curionópolis, município do sudeste do Pará, acompanhada de um casal de amigos. Lá, ela relatou as inúmeros agressões cometidas pelo acusado. (As informações são do O Liberal).

Segundo a PM, a mulher apresentava mordidas em várias partes do corpo, algumas profundas. Logo a notícia se espalhou na área urbana da cidade, com as pessoas se referindo a Rafael Costa como o “marido mordedor” ou “marido canibal”.

A Delegacia de Polícia Civil tomou a denúncia da vítima e, de imediato, designou uma guarnição para capturar Rafael. Ele foi encontrado ingerindo bebida alcoólica e, conforme a polícia, já estava embriagado. Ele teria alegado que agrediu e mordeu a jovem durante uma briga de casal para tentar se livrar do “xilindró”, sem explicar exatamente o que seria, para ele, o xilindró.

No entanto, a companheira afirmou que, em nenhum momento, agrediu Rafael. O homem recebeu voz de prisão, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado, em flagrante, por lesão corporal dolosa.

Violência doméstica

Pará registra mais de 18 mil ocorrências de violência contra a mulher no início de 2022

37 pessoas foram presas, 8 mandados de busca e apreensão foram realizados e 11 mandados de prisão foram cumpridos.

Operação de combate a crimes contra a mulher tem 1.323 inquéritos instaurados pela PC

O artigo 129, do Código Penal, define o crime de lesão corporal dolosa como o ato de ofender a integridade corporal ou à saúde de outrem. A pena descrita é de detenção de três meses a um ano.

Jornal Folha do Progresso em 30/3/2022/07:47:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...