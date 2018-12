Materiais apreendidos em crimes nas cidades de Placas e Rurópolis serão periciados em Santarém

Polícia Civil encaminhou materiais apreendidos durante operações em Placas e Rurópolis para perícia em Santarém — Foto: Polícia Civil de Rurópolis

O objetivo é ajudar a solucionar crimes que estão sob investigação. Materiais foram apreendidos durante operação realizadas em dezembro.

A Polícia Civil encaminhou, na quinta-feira (27), armas e objetos que foram apreendidos em dezembro, durante operações em Rurópolis e Placas, para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Santarém, no oeste do Pará, com o objetivo de auxiliar nos inquéritos policiais em fase de conclusão.

O delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, titular de Rurópolis, que está respondendo pelo expediente do município de Placas, explicou que os materiais foram apreendidos durante as operações policiais preventivas e repressivas, realizadas em conjunto com a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

“No mês de dezembro, várias operações policiais integradas foram deflagradas nas zonas urbana e rural dos municípios. Os objetos apreendidos são armas de fogo e munições de diversos calibres que estavam sob posses irregulares e drogas”, ressaltou.

De acordo com a Polícia Civil, só em dezembro foram realizadas três prisões, sendo uma por posse irregular de arma de fogo e duas por tráfico de drogas; buscas e apreensões durante cumprimento de mandados judiciais; lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) por consumo de substâncias entorpecentes; além da recuperação de um automóvel com registro de apropriação indébita (quando o acusado está de posse do bem e não devolve ao dono).

Todos os materiais estavam apreendidos nas Unidades Integrada Propaz dos municípios de Placas e Rurópolis. Segundo o delegado, as operações objetivaram coibir crimes e manter ordem e paz social nos dias que antecedem as festas de fim de ano.

“Com a chegada das festas de fim de ano, as diligências policiais devem ser intensificadas com intuito de se manter a segurança em ambos os municípios, sendo que a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública foi essencial para a garantia da ordem pública no decorrer do ano de 2018”, destacou.

As perícias dos materiais encaminhados devem ajudar a solucionar diversos crimes que estão sob apuração. Os materiais estão sob a cautela dos investigadores José Francione Bonfim, Jefferson Rocha e Fagner André.

