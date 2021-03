Material informativo é desenvolvido para conscientizar indígenas sobre a vacinação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 66% da população indígena do grupo prioritário já recebeu a primeira dose da vacina e a maioria dos distritos sanitários especiais indígenas (DSEI) iniciou a segunda dose.

Ao todo, seis áudios produzidos pela organização alertam sobre a disseminação de informações falsas e explicam de forma simples e rápida como as vacinas funcionam, destacando que, antes de serem disponibilizadas à população, elas passaram por uma série de testes minuciosos e extremamente cuidadosos, para que chegassem até as pessoas de forma a garantir uma imunização segura.

You May Also Like