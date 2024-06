Aeroporto Internacional de Belém tem crescimento de 12% na movimentação e registra melhor mês de maio de sua história

(Foto: Reprodução)- O ano de 2024 está marcando de forma positiva a história do Aeroporto Internacional de Belém, sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA). De janeiro a maio, mais de 1,5 milhão de passageiros embarcaram e desembarcaram no empreendimento, o que representa um crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período em 2023.

Ainda a respeito do incremento na movimentação, o aeroporto celebra um marco importante ao registrar o melhor mês de maio de sua história, superando a demanda atendida neste mês desde o início de suas operações. Entre embarques desembarques, o Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) recebeu mais de 338 mil passageiros no período, um aumento de 17% em relação a 2023. Além dos voos regulares, o mês de maio também contou com o acréscimo de três frequências diárias da Azul, com chegadas e partidas para o Aeroporto de Guarulhos (SP).

Os resultados positivos também se refletem na quantidade de voos operados no mesmo recorte de tempo. De janeiro a maio deste ano, 13.783 pousos e decolagens foram contabilizados, volume 16% maior em relação ao ano passado, quando o registro foi de 11.829 operações.

Para Marco Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), os indicadores reafirmam o potencial do empreendimento. “É com muito otimismo que anunciamos resultados tão expressivos. Como importante vetor de mobilidade aérea do norte do país, o Aeroporto Internacional de Belém oferece diversas opções de conectividade, atendendo tanto cidades do interior quanto capitais brasileiras, além de disponibilizar ligações diretas para destinos internacionais”, afirma.

Fonte: MOV Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2024/08:01:40

