Zezé é filmado com a filha recém-nascida no colo

Em um vídeo compartilhado pelo genro, Dado Dolabella, o sertanejo surgiu com a recém-nascida no colo momentos depois que ela veio ao mundo. Veja o vídeo e saiba mais sobre a família.

Ocantor Zezé Di Camargo encantou os fãs ao mostrar seu lado de “papai coruja” ao cuidar da filha caçula, a pequena Clara Lacerda Camargo, logo depois do nascimento.

A bebê veio ao mundo na madrugada desta quarta-feira (25), em uma maternidade de São Paulo. Além de Clara e Wanessa, Zezé também é pai de Camilla Camargo e Igor Camargo.

Em um vídeo compartilhado pelo genro, Dado Dolabella, o sertanejo surgiu com a recém-nascida no colo momentos depois que ela veio ao mundo.

Nas imagens, o artista surgiu sem camisa ao segurar a filha ainda na sala de parto. Dado compartilhou a imagem para mostrar Wanessa Camargo fazendo reiki na madrasta Graciele Lacerda na maternidade depois da irmã vir ao mundo.

Reiki significa energia vital universal, que é transferida do terapeuta – ou mestre reikiano – para o paciente pelas mãos, a fim de equilibrar corpo, mente e emoções. A técnica desenvolvida no Japão, está ligada a rituais religiosos e pode reduzir sintomas de estresse, depressão e ansiedade, dores e insônia.

