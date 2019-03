Menina de 13 anos faz roleta-russa com arma do pai e mata amiga da mesma idade

(Foto: Reprodução/internet) -Uma tragédia se abateu sobre uma família onde uma garota de 13 anos matou com um tiro na cabeça a amiga, de mesma idade. A adolescente usou a arma do pai, um policial militar da reserva, para brincar de roleta-russa. O fato aconteceu na noite do último sábado (8), no bairro do Garcia, em Salvador.

De acordo com os familiares Darylane Lívia de Almeida Cunha foi atingida com um tiro durante a roleta-russa, que consiste em colocar uma bala no revólver, girá-lo, apontar a arma para si ou para alguém e apertar o gatilho.

Ainda de acordo com testemunhas, as adolescentes estavam sozinhas na casa da filha do policial. Os vizinhos relatam ainda terem ouvido apenas um tiro. Logo após o ocorrido, uma ambulância do serviço médico de urgência (SAMU) foi acionada, mas, ao chegar à residência a menina já estava morta.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendido pela policia militar e passará por perícia. O nome do militar reformado não foi divulgado. Ele prestou depoimento no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) horas depois do acontecido.

Após entrada no Instituto Médico Legal (IML), o corpo da vítima foi liberado para os familiares na tarde de domingo (9).

Em nota a imprensa, a Polícia Civil confirmou que a 3ª Delegacia de Homicídios está investigando o caso.

(Com informações do UOL)

