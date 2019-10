Menina de oito anos passa uma semana na UTI após brincar com slime

(Foto:Reprodução Instagram) – Os sintomas graves na criança, como alergia e insuficiência renal, foram causados por um componente do brinquedo

De uma brincadeira comum entre as crianças, o slime virou uma preocupação para a influencer Thamires Ximenes. A filha dela, Laysla, de 8 anos, precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de surgimento de sintomas graves surgirem após a fabricação caseira da massinha. Após sete dias de internação, os exames apontaram intoxicação por ácido bórico, usado na produção do brinquedo.De acordo com Thamires, a menina há muito tempo reclamava de dores de barriga, que eram diagnosticadas e tratadas por médicos como virose e constipação. Depois, apareceram muitas manchas na pele da garota, que foram diagnosticadas como como dermatite atópica.

“Na semana retrasada as dores aumentaram muito e corremos para emergência com ela gritando desesperada de dor!”, escreveu a influencer em um alerta publicado no Instagram. Laysla foi levada ao hospital e, após um exame de sangue, o diagnóstico foi de insuficiência renal, que levou a menina a ser internada às pressas na UTI. “No atendimento com nefrologista, fomos informados que ela estava com menos de 40% da função renal”, disse a mãe.

Na publicação, Thamires conta que a filha passou por exames de raio X, ultrassonografia, ecografia, tomografia e, para a surpresa da família, tudo estava normal com os rins e demais órgãos. Os exames não explicavam a diminuição da função renal.

“Foram longos 3 dias de UTI, e somente analgesia com morfina passava as dores dela. Enfim a primeira notícia boa: os rins começaram a reagir, recebeu alta e ficou em observação internada no quarto”, conta.

A menina passou quatro dias internada, sendo investigada por médicos pediatras, gastros e nefrologistas. “ninguém conseguia fechar um diagnóstico. Tudo apontava para necessidade de minha filha fazer biópsia do rim e diálise”, relembra a influencer.

No sétimo dia de internação, os exames da menina apontaram intoxicação por ácido bórico – conhecido também como bórax ou água boricada – um composto químico tóxico.

“Sempre achamos que nunca vai acontecer com a gente! Só quem é pai e mãe entende desespero que é, ver seu filho gritando de dor e sentir na pele a impotência de não poder fazer nada, apenas orar e pedir a Deus que acabe logo com aquilo tudo”, Thamyres desabafou na rede social.

Após o susto, Thamires garante que a filha está bem. “Agora, ela está livre das dores e manchas, mas foi um sufoco. Já tinha lido em diversas matérias que o tal do bórax é prejudicial à saúde, por isso optávamos por fazer a geleca sempre com água boricada. Foi uma surpresa saber que o componente também é nocivo”, conta.

O caso de intoxicação por bórax não é o primeiro registrado. Ainda neste ano, uma menina de 12 anos também foi internada por conta do brinquedo.

