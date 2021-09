Suspeito é linchado pela população após estuprar criança de 3 anos, em Marabá

O homem identificado como Alisson Antônio Maia, 45 anos, foi preso na tarde do último domingo (19), por volta de 15h40, suspeito de estuprar uma criança, de 3 anos, na Rua do Aeroporto, bairro Amapá, em Marabá, no sudeste do Pará.

O indivíduo ao ser apanhado pelo vizinhos da vítima, levou uma surra de se dá em 10, como se diz na linguagem popular. A Polícia Militar foi acionada porque Alisson Maia corria risco de ser executado pela população enfurecida.

O suspeito foi encaminhado para a 21ª Seccional Urbana, onde ficou preso à espera da conclusão das investigações pela Polícia Civil. Na delegacia, Alisson apresentava várias escoriações no rosto provocadas pela surra que levou de populares.

