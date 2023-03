Michelle Bolsonaro desembarca em Brasília para mega ato do PL

Ex-primeira-dama estava nos EUA, onde encontrou com Jair Bolsonaro, e foi aconselhada a não citar candidatura em discurso – (Foto:Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília às vésperas de um mega ato do PL. Ela estava em viagem aos Estados Unidos, onde encontrou com Jair Bolsonaro, que permanece no exterior desde antes do fim de seu mandato. As informações são de Daniela Lima, âncora da CNN.

O evento do partido acontece nesta terça-feira (21), na Hípica, a partir de 10h, devendo atrair caravanas do Brasil inteiro. Essa pode ser a “estreia” de Michelle no cenário político com apoio institucional.

Porém, ela recebeu uma orientação do ex-presidente de não citar candidatura em discurso e também deixar claro que ela não viajará o Brasil antes do retorno do marido ao país. Antes, havia anunciado que viajaria o Brasil “com a pauta da mulher”.

Não há data concreta para que a volta de Jair ocorra, por mais que tenha sido sinalizado que pudesse acontecer neste mês de março.

Fontes afirmam que Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla, vê Michelle como uma “reserva técnica” no caso de Jair Bolsonaro ser considerado inelegível. Ele já havia dito, em entrevista à CNN, que ela era uma opção para a corrida presidencial. Michelle negou, posteriormente, intenção de lançar candidatura.

Conforme apurou Larissa Rodrigues, analista de Política da CNN, a ex-primeira-dama também foi aconselhada a não se alongar no discurso, evitando que fale algo que possa ser considerado negativo.

Ela deve focar a fala no público feminino, dialogar com as evangélicas e fazer um discurso de propostas, abordando o que “está por vir”.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/08:48:09 or Tiago Tortella, da CNN

