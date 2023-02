Ministro da Justiça afasta delegado Eguchi do cargo da Polícia Federal do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em 2021, Eguchi foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava suspeitas de corrupção, associação criminosa e violação de sigilo profissional. Meses depois, o inquérito contra o delegado foi suspenso. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Procurada pelo g1, a assessoria de Eguchi informou que “no momento, o delegado está tomando conhecimento do afastamento e só poderá se manifestar com a orientação jurídica necessária”. Já Polícia Federal não deu retorno sobre o caso.

A portaria com a determinação foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (9). A portaria não deixa claro o que motivou a punição a Eguchi. Constam apenas dados de um processo interno ao qual ele foi submetido.

