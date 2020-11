Morador Pioneiro de Novo Progresso morre de AVC

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de Orlando Shoninger esta sendo velado em sua residência próximo a comunidade Nova Veneza as margens da rodovia BR 163 ,onde residiu desde os anos 8O, o sepultamento acontece nesta tarde de quinta-feira (26) no cemitério municipal.

