Criança de três anos morre esmagada por tábuas no Marajó; veja o vídeo do momento da tragédia

Uma menina de apenas três anos de idade foi esmagada por um carregamento de tábuas de madeira enquanto brincava na rua com outras crianças.

Uma tragédia foi registrada em Breves, na região do Marajó Ocidental, no fim da tarde da última terça-feira, 14. Uma menina de apenas três anos de idade foi esmagada por um carregamento de tábuas de madeira enquanto brincava na rua com outras crianças. Mesmo socorrida, ela não resistiu aos ferimentos. A informação é do site de O Liberal, de Belém.

Segundo o Conselho Tutelar, o caso foi por volta das 17h, na avenida Anajás, bairro Cidade Nova, periferia de Breves. Em imagens feitas por uma câmera de segurança, é possível ver que a menina brincava próximo de um estabelecimento que parece ser uma estância, enquanto uma carga de madeira é manipulada.

A menina e demais crianças veem a pilha como um oportunidade de brincar, e sobem nas tábuas, se pendurando. Nesse momento, uma das fileiras despenca e cai sobre a menina. Um homem que trabalha no local ainda corre para tirar a criança de sob a madeira, mas é tarde demais. A criança ainda foi socorrida e encaminhada a unidade médica Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O Conselho Tutelar informou que acompanhou o caso e conversou com a família da vítima, e as investigações agora estão com a Polícia Civil. A PC do município informou que a dona da estância foi ouvida, bem como a mãe da menor. Os irmãos, como também são crianças, foram encaminhados para a escuta especializada pela psicóloga do ParaPaz.

