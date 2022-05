Moradora que já foi surpreendida com Capivaras, Jacarés em residência é surpreendido por cobra nesta quinta-feira em Novo Progresso

Uma moradora da rua do Lago Municipal, bairro Jardim Europa, em Novo Progresso, foi surpreendida com uma cobra em frente sua casa, na tarde de quinta-feira,12 de maio de 2022. (Foto:Ilse Schneider via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso)

O animal apareceu no pátio da residência. Na tarde desta quinta-feira, 12, a cobra da espécie Sucuri, surpreendendo a moradora Ilse Schneider. “O animal aparenta ter mais de cinco metros”.

Eu queria fazer um video, mas foi muito rápido ela saiu, escondeu no matagal (lote baldio), disse Ilse ao Jornal Folha do Progresso.

Leia também:Moradora registra passeio noturno de capivaras em Novo Progresso; Vídeo

*Jacaré flagrado no lago municipal em Novo Progresso

Conforme Ilse Schneider, leitora do Jornal Folha do Progresso, foi por volta das 17 h, tudo muito rápido, ela saiu foi para o terreno baldio ao lado, lá tem um matagal, local propício para ela, relatou.

Ilse já foi surpreendida por cobra, jacaré e capivaras.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Ilse é moradora da rua que margeia o lago, mesma rua que da aceso ao posto de saúde e Ginásio Municipal.

Conforme a moradora, o local tem vários lotes baldio, ninguém faz a manutenção de limpeza facilitando a migração e hospedagem destes animais no local.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/13:45:05

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/13:45:05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2022/13:45:05

Curtir isso: Curtir Carregando...