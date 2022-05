Três Suspeitos de assalto em garimpo no “km 1000” fogem da cadeia em Novo Progresso

Suspeitos de assalto em um garimpo nas proximidades do distrito de Vila Isol (km 1000), fogem da cadeia em Novo Progresso. (Foto: Divulgação Polícia)

Segundo a polícia a grade da sela foi quebrada.

Fábio Júnior da Silva, fugiu por volta das 22h10min, desta quinta-feira,12 de maio de 2022, da cadeia pulica de Novo Progresso. “A polícia investiga a fuga”! Fábio Júnior da Silva pertence à facção com passagem pela polícia em vários estados, foi recentemente identificado como membro de uma quadrilha de assaltantes da cidade de Gurantã do Norte do Mato Grosso.



Outra fuga

O delegado Daniel Mattos, confirmou ao Jornal Folha do Progresso a fuga de outros dois presos. Segundo o delegado eles quebraram a grade e fugiram na madrugada. Os presos Diego Sodré Dias, Maikon Mota Muniz e Fábio Júnior da Silva, fugiram da cadeia disse o delegado.

Fábio foi preso em operação da polícia militar na terça-feira (10), no bairro Industrial, após investigação da PM que chegou até os três suspeitos de terem cometido assalto a mão aramada, no garimpo do Senhor Guilherme no km 1000 (Fazenda GW). Ao serem presos, objetos roubados no garimpo estavam de posse dos suspeitos, o veículo usado no crime também foi identificado com o grupo.

Leia mais:Polícia identifica assaltantes de fazenda no km 1000 e prende três com armas e munições em Novo Progresso

Conforme informação do Delegado Daniel Mattos ao Jornal Folha do Progresso, foi realizado buscas durante a noite e contínua nesta sexta-feira (13), na tentativa de recapturar os foragidos; até fechamento desta matéria ninguém foi localizado. O foragido Fábio Júnior da Silva, é considerado de alta periculosidade, quem souber de alguma informação que leve ao paradeiro do suspeito pode avisar a polícia, mais próxima.

A informações que chegou para o Jornal Folha do Progresso, que Fábio e outros dois foram resgatados por comparsas, que estão na cidade fortemente, armados, e planejam uma ação para resgatar outros presos, membros da quadrilha.

Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar causas da fuga.

