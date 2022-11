Moro pode perder mandato por processo na Justiça; entenda

A situação política do senador eleito Sergio Moro (UB) pode sofrer uma reviravolta.(Foto:Reprodução).

A polêmica envolvendo o domicílio eleitoral do ex-juiz vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o processo podendo resultar na cassação do seu mandato.

A expectativa é que o processo seja julgado ainda neste ano, e, caso a decisão seja contrária a Moro, vão acontecer novas eleições para o Senado no Paraná.

Por um lado, seus aliados esperam que o caso seja julgado logo, para que o senador eleito possa assumir o cargo sem pendências na Justiça. Por outro, o processo pode se arrastar, criando a possibilidade de ser usado politicamente por seus adversários.

Em março, Sergio Moro trocou o Podemos pelo União Brasil, o que incluiu a mudança de seu domicílio eleitoral para São Paulo.

Porém, a decisão foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), num processo a pedido do PT. Com isso, Moro foi obrigado a voltar ao Paraná.

Em setembro, o TRE do Paraná liberou a participação de Moro nas eleições do estado. O processo recebeu pedido de recurso, sendo esse o que vai levar a situação do ex-juiz ao TSE. (Com informações do Portal JC Online).

