Morre, aos 93 anos, o ambientalista Dr. Camilo Vianna

(Foto: Reprodução)-Faleceu na noite da última terça-feira (11), aos 93 anos, o Dr. Camilo Martins Vianna, médico, ambientalista e professor universitário, que se tornou um dos pricipais nomes do Pará na defesa da biodiversidade.

A informação foi divulgada pelos familiares de Camilo através de redes sociais.

Formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia do estado do Pará, Camilo Vianna trabalhou no Museu Emílio Goeldi, foi vice-reitor e pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) e idealizador de diversos projetos, especialmente na área ambiental, como as Semanas Amazônicas de Preservação, Encontro dos Povos Indígenas do Xingu e Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia. Era conhecido ainda por divulgar a Amazônia no mundo e por promover ‘trotes ambientais’ com calouros da UFPA.

Por: Gustavo Dutra

