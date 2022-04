Morre em Belém pedreiro que teve parte do corpo queimado após levar choque, em Novo Progresso

Hospital Metropolitano é referência em tratamento de queimaduras, esta, localizado em Ananindeua (PA), região metropolitana de Belém. (Foto: Reprodução)

Morre pedreiro que teve 20% do corpo queimados após levar choque, em Novo Progresso.

Vítima realizava trabalho em cima de barracão quando encostou na rede de alta tensão.

O pedreiro Edimar Mendes da Costa que ficou com 20% do corpo queimado e teve traumatismo craniano após levar um choque elétrico enquanto trabalhava na construção de um barracão em Novo Progresso, morreu depois de sofrer uma parada cardíaca na tarde desta quarta-feira,27 de abril de 2022, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Belém. Edimar era morador do Bairro Industrial (Casas Populares) em Novo Progresso.

O acidente aconteceu a duas semanas, Edimar caiu de uma altura de 8 metros, por causa da gravidade dos ferimentos durante o acidente, ele teve que ser levado para a capital em um avião da Sespa. Antes de ser transferido para o Hospital de Queimaduras, o pedreiro chegou a ficar internado no Hospital Municipal de Novo Progresso.

O corpo de Edimar Mendes da Costa , esta sendo transladado de Belém para Cidade de Novo Progresso pela Funerária Santa Clara. A previsão que o corpo do pedreiro chegue ainda na noite desta quinta-feira 28.

