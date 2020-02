Motocicleta roubada de Mojuí dos Campos é devolvida ao dono em Rurópolis, no PA

Motocicleta que tinha sido roubada em dezembro foi devolvida ao dono — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

Segundo a Polícia, a motocicleta foi entregue a um morador de Rurópolis em troca de serviços braçais, mas quando o homem soube que o veículo era roubado, entregou a moto.

Uma motocicleta que tinha sido roubada de um balneário localizado em uma comunidade de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, em dezembro de 2019, voltou às mãos do dono na tarde de segunda-feira (10). O bem foi devolvido ao proprietário pela Polícia Civil de Rurópolis.

De acordo com a Polícia, a motocicleta foi entregue a um morador de Rurópolis em troca de serviços braçais prestados, mas quando o homem soube que o veículo era roubado, resolveu colaborar entregando a moto aos policiais. Após procedimentos, o veículo foi entregue a Adelson dos Santos Carvalho, dono da moto.

O delegado de Rurópolis, Ariosnaldo Filho, esclareceu que fazer a restituição de um bem roubado ou furtado ao seu legítimo proprietário é sempre motivo de muito orgulho e satisfação, uma vez que ações dessa natureza aproximam e estreitam ainda mais os laços entre a Polícia Civil e a sociedade.

A Polícia Civil continuas as investigações para localizar os legítimos proprietários dos veículos apreendidos durantes as Operações Policiais integradas com Policiais Militares ocorridas no ano de 2019.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...