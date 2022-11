Motociclista é executado a tiros em via pública no sudeste do Pará

No início da manhã de sábado (12), o homem identificado como Nilvan Pereira da Silva, de 42 anos, foi executado com vários disparos de arma de fogo, na Rua João Torres, Bairro Vila Moisés, na cidade de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, Nilvan Silva foi alvejado, por volta de 7h30, enquanto trafegava em uma motocicleta. Os tiros acertaram as costas da vítima. Segundo a PM, populares relataram que ele era envolvido com o tráfico de drogas e realizava assaltos na região de São Domingos do Araguaia.

A guarnição comandada pelo Sargento Nunes, pertencente ao 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), fez a preservação do local de crime. A Polícia Civil esteve no local da execução da vítima para levantar as primeiras informações a respeito da autoria e motivação do crime. (Com informações do Portal Debate/Foto:Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/10:50:37

