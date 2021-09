Homem fica com faca cravada nas costas após briga em Uruará (PA)

Crédito: Foto:Divulgação/Portal Confirma Notícia

Um homem, com pré-nome Diego, é o principal suspeito de ter esfaqueado Jordenilson Lira Alves, em uma conveniência de um posto de combustível em Uruará, sudoeste do Pará. Segundo informações, o suposto autor deixou a faca cravada nas costas do jovem.

De acordo com populares, a briga teria iniciado após uma bebedeira e Jordenilson teria sido atingido pela arma branca. Com o golpe, o cabo da faca acabou quebrando.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada para o Hospital Municipal de Uruará (HMU), mas devido a gravidade do caso, o jovem teve que ser transferido no domingo, 26, para o Hospital Regional Público da Transamazônica em Altamira, Sudeste do Pará.

O quadro de saúde da vítima é estável. A Polícia Militar fez rondas para tentar encontrar o suspeito do crime, mas até agora ninguém foi preso. As causas da tentativa de homicídio estão sendo investigadas.

