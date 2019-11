Motorista embriagado invade floresta paraense como prova de amor para namorada

(Foto:Reprodução) – O que você faria por amor? Um jovem identificado como Joaquim Ferreira de Alencar, 20 anos de idade, foi bem longe para provar o sentimento a sua amada. Tudo aconteceu na noite do último sábado (16), no município de Parauapebas, sudeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar, Joaquim teria invadido a Portaria da Floresta Nacional de Carajás- Flonaca, e seguido em alta velocidade com destino ao Núcleo Urbano de Carajás. Ainda de acordo com a polícia, durante o trajeto do jovem, dois pneus do veículo acabaram estourando, mas ele continuou seguindo caminho, e acabou se envolvendo em um acidente mais a frente. O rapaz, ao tentar desviar de uma caminhonete, colidiu em outra estrutura.

No boletim de ocorrência relatado pela PM, o condutor do carro de passeio que invadiu a portaria da Flonaca estava visivelmente embriagado e com alteração de sinais psicomotores, inclusive, com os olhos avermelhados e exalando forte odor de bebidas alcoólicas.

Joaquim Ferreira, foi encaminhado para a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, porém, pagou fiança de dois salários mínimos, e foi liberado.

O advogado de Joaquim relatou que tudo não passou de uma “aventura amorosa”, onde o seu cliente foi desafiado por sua amada a invadir a portaria para a encontra, ela mora na Serra dos Carajás. E já que ele queria provar o que sentia, quis dar continuidade ao desafio, mesmo com os dois pneus estourados.

“Meu cliente tem todos os requisitos para ficar em liberdade, o delegado arbitrou fiança e ele foi liberado por volta das 4h00 deste domingo (17)”, disse o advogado.

