Motorista persegue e atropela assaltantes após ser roubado em Marabá

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira (28), Jhonata Medeiros Silva e Ronilson Martins Aguiar foram presos após assaltarem um motorista na Folha 10, no Núcleo Nova Marabá.

A Polícia Militar foi informada através do Núcleo Integrado de Operações (Niop), por volta de 2h10, que um rapaz estaria contendo um suspeito de roubo em frente a um bar na Folha 10. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local para averiguar o caso.

No local, o rapaz relatou aos militares que quando estava no seu carro, foi abordado por dois assaltantes em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta. Nesse momento, o indivíduo que estava na garupa apontou uma arma de fogo para ele.

A dupla roubou um cordão de ouro, uma quantia de R$ 1.000 e documentos pessoais da vítima, que em seguida, perseguiu os criminosos com o carro e conseguiu bater na traseira da moto deles. Os suspeitos caíram no chão e tentaram fugir.

Apenas um conseguiu fugir, já o outro foi contido pela vítima. Ele foi identificado como Jhonata Medeiros Silva e conduzido algemado para a delegacia de Marabá.

Jhonata Silva negou ser comparsa do outro assaltante mas confirmou que estava pilotando a moto no momento do crime. Ele também informou a polícia sobre o paradeiro do suspeito que fugiu. Diante das informações, a PM realizou buscas.

O criminoso, identificado como Ronilson Aguiar, foi encontrado pela polícia na Folha 4, pilotando uma moto Honda Biz de cor preta, e com escoriações pelo corpo devido a queda. A PM encontrou na cintura dele uma arma de fogo com seis munições, além do cordão de ouro que havido sido roubado da vítima.

Ronilson Aguiar confessou o crime e permitiu a entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrado dois celulares e uma pequena porção de maconha. O suspeito também afirmou ter roubado a moto que conduzia para fugir após o acidente subsequente ao primeiro assalto.

Devido as lesões, Ronilson Aguiar foi levado primeiro para o Hospital Municipal de Marabá e depois para a delegacia. Posteriormente, a vítima reconheceu ele como um dos assaltantes.(Com informações do Portal Debate).

