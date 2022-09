Jovem é morto a facadas em via pública no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – O jovem Thomaz Victor Mendes Silva, de 23 anos, foi assassinado a facadas, na Avenida Fortaleza, Bairro das Flores, em Tucumã, no sul do Pará.

De acordo com testemunhas, Thomaz Silva pilotava uma motocicleta e foi perseguido por um veículo ainda não identificado.

O carro bateu na traseira da moto da vítima, que caiu dentro de um bueiro. O assassino desceu do veículo e desferiu vários golpes de faca na região do tórax do rapaz, que morreu no local do atentado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, ao chegar ao local, os socorristas constataram que o jovem já estava sem vida. O corpo foi coberto e ficou à espera de remoção para exames periciais de rotina.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o homicídio para não prejudicar as investigações. A Polícia Militar fez buscas nas proximidades do assassinato, mais não localizou o suspeito do crime. (Com informações do Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/10:39:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...