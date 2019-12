Motorista sobrevive a grave acidente na BR 163 em Novo Progresso

(FotoWhatsApp) -O motorista Progressense sobreviveu a um grave acidente na rodovia Br 163.

O acidente aconteceu no trecho Novo Progresso /Moraes Almeida, nesta quinta-feira(05). AS causas do acidente não foi divulgada, a camionete rodou na rodovia e capotou diversas vezes….

O motorista morador de Novo Progresso, conhecido por Nilsom postou foto ao lado do veiculo destruído pelo acidente , coisa de Deus,disse.

Por:Jornal Folha do Progresso

