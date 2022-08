Mourão se declara ‘branco’ ao TSE e tira a denominação de ‘general’

patrimônio de Mourão deu um salto de 2018 para cá – (Foto:Reprodução).

Para as eleições de 2018, o militar havia se registrado como ‘indígena’ para concorrer como vice. Agora, ele se declarou oficialmente como ‘branco’

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) mudou a autodeclaração étnica ao se registrar candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se em 2018, quando concorria como vice na chapa de Jair Bolsonaro, o militar se dizia “indígena”, agora ele se declarou oficialmente, na segunda-feira (8), como “branco”. Morão tenta uma vaga ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. (As informações são do Metrópoles).

Patrimônio mais que dobrou

Outras duas mudanças se destacam no registro de candidatura no TSE. A primeira é a retirada da denominação militar “General Mourão”. Na declaração ao TSE deste ano, preferiu o nome civil Hamilton Mourão.

A segunda mudança foi no patrimônio do general da reserva, que deu um salto. Em 2018, declarou R$ 414 mil em bens. Neste ano, R$ 1,1 milhão.

Jornal Folha do Progresso em 10/08/2022/

