Mulher é morta a tiros por marido em festa de família em Mato Grosso do Sul

(Foto>Reprodução) – Uma mulher foi morta a tiros pelo marido durante um churrasco de família. O caso ocorreu na noite de domingo (24), em Ponta Porã (MS), cidade a cerca de 320 km de Campo Grande.

Eliane Ferreira Siolim, de 34 anos, foi atingida 17 vezes pelo suspeito, que se suicidou em seguida. Ainda não se sabe os motivos do crime, mas a polícia não descarta a hipótese de ele ter ocorrido por ciúmes.

Segundo o registro policial, Eliane e o marido, o empresário Alejandro Antônio Aguillera, de 41 anos, se dirigiram a um sítio na zona rural da cidade para uma confraternização na noite de domingo. Em determinado momento, o casal foi a uma varanda nos fundos da casa e começou a discutir.

Mais tarde, Alejandro sacou um revólver e disparou 17 vezes em direção à esposa. Em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Ainda de acordo com a polícia, o braço dela também estava quebrado.

Três testemunhas que estavam no local no momento do crime disseram que o casal, que estava junto havia12 anos, não costumava brigar, embora tivessem muitos ciúmes um do outro. A polícia não descarta que esta seja uma das motivações do crime, uma vez que Eliane tinha um perfil em uma rede social onde fazia vídeos de dublagem e possuía cerca de 60 mil seguidores.

O casal possuía uma filha de 6 anos que também estava na festa. Ainda não se sabe se ela estava junto dos pais no momento do crime. O depoimento dela ainda não foi tomado porque, por ela ser menor de idade, o procedimento precisa ser acompanhado de uma psicóloga especializada, além de outras medidas de proteção.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã.

Por:Júlia V. Kurtz Colaboração para o UOL, em Aratiba (RS) 27/01/2021 21h22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...