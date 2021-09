Mulher denuncia violência doméstica da cunhada e agressor é preso em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

A população pode denunciar qualquer tipo de agressão contra mulher sob sigilo para o Jornal Folha do Progresso através do fone (WhatsApp) 93 98404 6835 , ou para polícia no 190.

You May Also Like