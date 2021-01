Polícia Militar prende homem armado de revólver e facão em Novo Progresso

O suspeito terá de responder por porte ilegal de arma e corrupção ativa – (Foto:Divulgação/Polícia Militar)

O suspeito ainda tentou subornar os policiais com R$ 500 para que o liberassem

Um homem armado com um facão e um revólver, com seis munições intactas, foi preso pela Polícia Militar em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Não bastando incorrer no crime de porte ilegal de arma de fogo, tentou subornar os policiais para que o liberassem. As coisas só pioraram ele ainda vai responder por corrupção ativa. Cabe agora à Polícia Civil identificar o que ele pretendia fazer equipado desse jeito.

Os policiais da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) estavam em rondas no bairro Juscelândia, nesta segunda-feira (18). Foi então que notaram o homem em atitude suspeita e que era difícil de disfarçar. Foi feita a revista pessoal e as armas e munições foram encontradas. Ele ofereceu R$ 500 aos militares para não ser levado à Delegacia de Novo Progresso.O dinheiro e as armas foram apreendidos e o suspeito apresentado à Polícia Civil. Está à disposição da Justiça.

Por:Victor Furtado

