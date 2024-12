Foto: Reprodução | Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que a mulher invade o estabelecimento localizado em Palmas, no Tocantins.

Uma mulher de 21 anos invadiu uma distribuidora de bebidas com seu veículo, após se envolver em uma discussão com uma das funcionárias do local. O caso ocorreu na manhã do último domingo (1), em Palmas (TO). Duas pessoas ficaram feridas.

Conforme apurado pela CNN, a suspeita chegou ao estabelecimento por volta das 6h. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), ela teve um desentendimento com uma funcionária da loja e a agrediu.

Pessoas que estavam no local separaram a briga. Em seguida, a mulher foi até o seu carro e, ao tentar manobrá-lo, atingiu uma pessoa e colidiu contra outro veículo.

Em sequência, ela ingressou com seu veículo em alta velocidade dentro da distribuidora de bebidas, com o intuito de atingir a funcionária com quem havia tido um desentendimento.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento da invasão. Assista:

Mulher invade distribuidora de bebidas com carro após discutir com funcionária; vídeo Leia mais: pic.twitter.com/VLfMKbC62H — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 4, 2024

Ainda de acordo com a SSP-TO, além da funcionária, outro rapaz que também trabalha no local foi atingido. Os dois tiveram ferimentos leves.

A suspeita foi levada à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Ela foi autuada por danos materiais, lesão corporal, injúria e duas tentativas de homicídio, sendo uma por dolo direto e outra por dolo eventual.

Devido às penas somadas, não foi possível arbitrar fiança. Diante disso, após prestar depoimento, a mulher foi levada para uma unidade penal feminina.

O caso será encaminhado para a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) que dará continuidade à investigação.

Fonte: CNN Brasil

