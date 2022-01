Mulher tem moto furtada no quintal de casa em Novo Progresso

Uma mulher teve sua motocicleta furtada durante a noite de domingo dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 23h30mn, no Bairro Otavio Onetta em Novo Progresso. (Foto:Divulgação)

De acordo com informações, a mulher teria estacionado a sua moto no quintal de sua casa, mora em uma kitinete, quando seu filho foi sair a motocicleta não estava mais no local e que a mesma havia sido furtada.

A moto roubada é uma Honda CG 160CC Fan , placa QETB715 de cor preta. O caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso.

A dona do veículo postou nas redes sociais pedido de ajuda para recuperar a moto, ofereceu recompensa, quem souber do paradeiro pode entrar em contato com nº (93) 984114134.

Jornal Folha do Progresso em 28/01/2022/16:35:46

