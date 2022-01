Jovem de 18 anos é encontrado morto dentro de poste a dois metros de profundidade

Os Bombeiros precisaram de uma motosserra para retirar o cadáver do interior da estrutura

Um crime descoberto no último domingo (2) deixou moradores do bairro Pascoal Allagio, na cidade de Parintins (AM), intrigados. Um jovem foi encontrado morto dentro de um poste. O cadáver estava a cerca de dois metros de profundidade e, para retirá-lo, o Corpo de Bombeiros, chamado para atender a ocorrência, precisou usar uma motosserra para cortar a estrutura. (As informações são do portal do Holanda).

O homem estava sem camiseta e não apresentava perfurações de bala ou de arma branca no corpo. A Polícia identificou a vítima como Mizael da Cunha Rosas, de 18 anos. A equipe de investigação trabalha com duas linhas de apuração: a primeira a de que o rapaz estaria tentando se esconder de alguém e no desespero entrou na estrutura, e a segunda de que ele tenha sido morto e depois colocado lá.

