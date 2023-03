Foragido no Amapá, homem é preso no Pará por aplicar golpes e vender botijões de gás

Homem foi preso por aplicar golpes e vender botijões de gás no Pará — Foto: Reprodução/

Prisão de homem de 51 anos por estelionato ocorreu na cidade de Inhangapi.

Um homem de 51 anos foragido no Amapá foi preso em Inhangapi, no nordeste do Pará, suspeito de estelionato. Segundo a Polícia Civil, ele aplicava “golpes relacionados à venda de botijões de gás”.

Até esta quarta-feira (22), a polícia não confirmou detalhes sobre como funcionava o golpe. Denúncias que circulam em redes sociais apontam que ele se passaria por integrante de programas de assistência social para abordar família e pegar os botijões de gás de cozinha vazios com a promessa de devolvê-los cheios, o que não ocorria.

De acordo com a polícia, ele vendia os botijões. Questionada, a polícia não informou, no entanto, quantas famílias teriam sido afetadas, nem por quanto tempo ele teria aplicado golpes e quantos botijões triam vendido.

Durante a ação para prendê-los após as denúncias, “foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra por outros crimes praticados no estado do Amapᔑ, informou a polícia em nota, sem detalhar quais os crimes praticados. O preso foi levado à prisão e está à disposição da justiça.

