Mutirão vai renegociar dívidas de energia, água e telefone

O mutirão ocorrerá em Belém do dia 16 ao dia 20 de Dezembro. | Foto: Alex Ribeiro/Ag.Pará

A 2ª edição do Renegocia será realizada no período de 16 a 20 de dezembro, de 8h às 14h, na sede do Procon, em Belém (PA).

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju), por meio da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Pará (Procon Pará), realiza a 2ª edição do Renegocia no período de 16 a 20 de dezembro, das 8h às 14h, na sede do Procon, em Belém (PA).

O mutirão de negociação de dívidas visa ajudar os consumidores na prevenção e tratamento do endividamento.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério de Justiça e Segurança Pública, em parceria com os Procons estaduais e municipais.

2ª edição do Renegocia

O evento é destinado aos consumidores com necessidade de negociar dívidas existentes, como forma de prevenção ao superendividamento.

Entre os credores convidados a participar estão as fornecedoras de energia elétrica e água, companhias de telefonia e bancos.

Serão distribuídas 50 senhas de atendimento por dia. É importante que os consumidores interessados apresentem RG, CPF, comprovante de residência e a documentação que comprove o processo de dívida (contratos, faturas, avisos, protocolos e correspondências).

SERVIÇO: 2ª edição do Renegocia

Data: 16 a 20 de dezembro

Horário: 8h às 14h

Local: Sede do Procon

Endereço: Rua Municipalidade, 1636, esquina com a travessa Soares Carneiro

Fonte: Agência Pará – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/09:28:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...