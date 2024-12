Brasil teve recorde na geração de energia, diz Aneel

A maioria das usinas são solares fotovoltaicas e eólicas. | Foto: Marcello Casal /Agência Brasil

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as principais fontes geradoras são as usinas solares fotovoltaicas e eólicas.

O Brasil alcançou um novo recorde anual na expansão de energia elétrica, segundo informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (13). Ao todo, foram gerados 10.321 megawatts (MW).

Conforme aponta a reguladora, o crescimento da marca foi atingido após a liberação da operação comercial de sete unidades geradoras da usina eólica “Serra do Assuruá 13”, localizada no estado da Bahia.

Cerca de 91% da potência instalada dos 10.321 megawatts são provenientes das fontes de energia solar fotovoltaica e eólica.

Do total de 238 novas usinas implantadas no ano, 139 são solares fotovoltaicas (5.354,17 MW), 115 eólicas (4.045,40 MW), 20 termelétricas (869,70 MW), sete pequenas centrais hidrelétricas (47,50 MW) e duas centrais geradoras hidrelétricas (4,60 MW).

No ano de 2023, o Brasil atingiu a marca de 10.316 MW de expansão em apenas 12 meses.

Fonte: Letícia Corrêa – CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/09:24:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...