Camionete tomba e cai em ribanceira ao desviar de buraco na BR 163 em Novo Progresso

Um motorista sofreu acidente na BR-163, trecho próximo ao cemitério (5 km de Novo Progresso) na manhã desta sexta-feira,4 de março de 2022, após desviar de um buraco na rodovia BR-163.

O acidente aconteceu por volta das 11h30min desta sexta-feira (04), quando o motorista da camionete L200 de cor branca, placa de Manaus (AM), desviou de um buraco e acabou tombando e caindo em uma ribanceira. Ele teve ferimentos leves sendo socorrido por colegas que seguiam atrás, até um hospital da cidade para primeiros socorros.

Conforme informação de dois homens que estavam no local, da mesma empresa do motorista que sofreu acidente, eles são de Manaus (AM) e tinha o destino a cidade de São Paulo, onde prestam serviços para uma companhia de transmissão de energia elétrica. Outras oito camionetes estão na rodovia com o mesmo destino. “Tudo foi tão rápido que quando fomos ver já estava tombando, por Deus estamos todos bem”, disse um dos passageiros.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso constatou que o trecho tem buraco, as marcas dos pneus da camionete mostra onde o motorista tentou desviar e perdeu o controle descendo a ribanceira.

Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/13:50:32 -com fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...