Neymar é atacado por deputado na volta ao Brasil: “Vergonha”

(Foto: Reprodução) – Deputado federal da base de Lula ataca Neymar e faz grave acusação ao jogador no retorno ao Brasil; fala gerou protestos até na esquerda

A volta de Neymar ao Brasil mexeu com os ânimos do futebol e também da política. O deputado federal André Janones (Avante), aliado de Lula, fez duras críticas ao jogador e o acusou de querer “lucrar em cima dos outros”. Disse o parlamentar mineiro:

“Neymar voltou! Uma vergonha ver tanta gente tratar um sonegador de imposto que trai a esposa enquanto está grávida ser tratado como referência para alguém… Ele tentou até entrar na privatização das praias para lucrar em cima dos outros”.

Apoiador de personalidades da direita como Bolsonaro e Nikolas Ferreira, Neymar é comumente criticado por nomes de relevância da esquerda. A pesada declaração de Janones, contudo, gerou protestos até mesmo entre apoiadores do deputado.

“Cara, pelo amor de Deus. Na eleição passada você foi muito importante [ao coordenar as redes sociais de Lula]. Mas, agora, tá falando besteira. O cara tá voltando pra praticar a profissão dele. Também tenho muitas críticas a ele, mas ele tá fazendo uma parada legal. Menos, deputado”, escreveu um seguidor de Janones no X [antigo Twitter].

“Te admiro, deputado. Gosto dos seus posicionamentos. Mas politizar este momento é perder apoio. É bola fora. O futebol é uma paixão muito além das preferências partidárias, tanto que Supla e Mano Brown, apoiadores da esquerda, estavam lá recebendo Neymar, o jogador de futebol”, opinou outro.

Alguns defensores de Neymar mencionaram que o próprio Janones é investigado por suposto esquema de rachadinha e que, por isso, não deveria apontar o dedo. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a abertura de investigação contra o deputado após a coluna revelar áudio no qual o parlamentar orientou servidores do gabinete a devolver parte de seus salários para “recuperar patrimônio dilapidado”.

Ao concluir a investigação, a Polícia Federal indiciou Janones pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e peculato. O caso é relatado por Luiz Fux no STF.

Fonte: Paulo Cappelli – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/16:15:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...